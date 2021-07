Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a fost prezent la la lansarea albumului trupei Lunatic cu piesa ”Fericiti in Romania” care cuprinde versuri precum ”Daca era Dan Barna presedinte, nu mai venea nici pandemia / Eram imuni la saracie si traiam fericiti in Romania”. Barna a declarat ca totul a fost o surpriza…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat ca in octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a alianței, iar el va candida pentru funcția de președinte. “In 2 sau 3 octombrie, in prima sambata din octombrie, o saptamana dupa liberali”, a spus Barna, la TVR 1, referitor la data…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a anunțat, joi, ca va intra in competiție pentru șefia USRPLUS la congresul care va avea loc in toamna. “Am participat la toate luptele pe care USR PLUS le-a avut. Intenționez sa merg mai departe”, a spus Barna. „Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am…

- Toate spitalele de boli infecțioase din Romania sunt inchise pacienților cu HIV/SIDA, deoarece se trateaza doar COVID-19, fapt ce pune in mare dificultate pacienții seropozitivi de peste un an de zile, avertizeaza Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Pandemia…

- Copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, promite ca va scrie o carte in care va dezvalui toate scandalurile politice prin care a trecut coaliția guvernamentala. Vicepremierul a declarat, luni seara la Digi24, ci a inceput sa stranga deja notițe pentru manuscris. „Cam de o luna de zile am inceput sa țin…

- Copreședintele USR-PLUS crede ca trebuie gasite soluții pentru a indemna cat mai mulți oameni sa se vaccineze, iar una dintre acestea ar fi ca primarii sa se implice in fiecare comunitate, ca in campania electorala. “Pentru a-și obține voturile, edilii sunt foarte creativi in a ajunge cu mesajul la…

- Copreședintele USR-PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, joi, ca Birourile Naționale Reunite ale alianței au decis sa-și retraga sprijinul politic pentru premierul Florin Cițu. Barna, care a exprimat opiniile transmise și intr-un comunicat de presa al USR-PLUS, a precizat ca USR-PLUS cere o reuniune…