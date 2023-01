Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta „o gura de aer” prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian, relateaza Reuters si AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Presedintele american Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta "o gura de aer" prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian.

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta „o gura de aer” prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian, a declarat joi presedintele american Joe Biden jurnalistilor la Casa Alba, raspunzand astfel la intrebarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni, 31 octombrie, ca noul atac al Moscovei asupra Ucrainei a fost partial un raspuns la atacul asupra flotei rusesti din orasul Sevastopol, de sambata, pe care l-a pus pe seama Kievului, a relatat CNN, potrivit news.ro. Intrebat de jurnaliști daca loviturile…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va iniția „diplomația telefonica” cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, in incercarea de a pune capat razboiului declanșat in Ucraina dupa invazia rusa din februarie, scrie Kommersant . In zilele urmatoare, partea turca va purta conversații telefonice…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse.Rusia "nu are drept obiectiv sa distruga…