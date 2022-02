Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Dorobanțu a facut primele dezvaluiri dupa finala „Puterea Dragostei”, dupa ce Radu și Adelina au caștigat sezonul 4 . Prezentatoarea a locuit in Turcia pe timpul filmarilor, iar acum, dupa aproximativ un an a revenit in Romania, acasa. „Am trait și traiesc o viața de poveste. Am avut alaturi…

- La finalul anului trecut, Kanal D anunța public ca reality show-ul „Puterea Dragostei” se muta cu filmarile la București. Moment de bucurie, dar și de regret pentru Cristina Dorobanțu. Vedeta este cea care a moderat ultimele doua sezoane. Chiar daca in aproape doi ani de locuit in Istanbul nu a invațat…

- Marius Șumudica, 50 de ani, e hotarat sa plece de la Yeni Malatyaspor. Antrenorul are doua variante in Liga 1, Rapid și CS Universitatea Craiova. Din informațiile GSP, clubul Malatyaspor are restanțe de 4 luni la jucatori și de 3 luni la staff-ul tehnic condus de Șumudica. In aceste condiții, antrenorul…

- Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea de la „Puterea Dragostei” a povestit pe contul de socializare, experiența prin care a trecut zilele acestea, in Istanbul. Se pare ca dupa mai bine de 12 ani, nameții au pus stapanire pe Istanbul.Vedeta a povestit pe pagina personala de Instagram toata experiența…

- Andra Volos, fosta concurenta de la „Puterea Dragostei“, și-a petrecut sarbatorile de Craciun la Maramureș, acolo unde a copilarit. Intr-un interviu acordat recent, frumoasa șatena a marturisit ca a mancat pe saturate cu acest prilej, mai ales ca inceputul lui 2022 vine cu imbunatațiri pentru ea. Tanara…

- Cristina Dorobanțu e infectata cu COVID-19. Prezentatoarea emisiunii „Puterea Dragostei”, difuzata pe Kanal D, a recunoscut pe Instagram ca a fost testata pozitiv. In presa deja se zvonea ca are noul virus, insa ea acum a facut declarații, a spus și ce stari are, dar și ce se va intampla cu show-ul…

- A ramas emisiunea Puterea Dragostei, de la Kanal D, fara buget? Intrebarea este una legitima, de vreme ce show-ul filmat pana acum in Turcia, se va muta intr-o casa noua, in București, pentru un nou sezon. De altfel, se da startul castingului pentru sezonul cu numarul cinci al emisiunii Puterea Dragostei,…

- „Puterea Dragostei” sezonul 5 se va filma in București dupa ce primele patru sezoane au fost filmate in Turcia. Astfel ca, cei care sunt gata sa iși cunoasca jumatatea trebuie sa știe ce reguli au de urmat, pentru a intra in „casa dragostei”. „Puterea Dragostei” se muta intr-o noua casa, in București!…