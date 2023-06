Ce a pozat un profesor universitar mureșean. ”Mi se pare un simbol grozav” Avem toate motivele sa ne vizitam țara. Romania este frumoasa și se mandrește cu orașe incarcate de istorie, locuri rustice și peisaje de basm. Și daca in lume sunt 7 minuni, romanii se bucura de a opta, vlastarul rasarit la radacina Gorunului lui Horea. Conf. univ.dr. Sabau-Pop Olimpiu in cadrul UMFST Targu Mureș, Fcaultatea de … Post-ul Ce a pozat un profesor universitar mureșean. "Mi se pare un... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Consiliul Județean Mureș a organizat, in data de 5 mai, Concursul cu tematica de protectie civila intitulat "Cu viata mea apar viata". Competiția s-a desfașurat la Platoul…

- Pictorița Lucia Zina Suciu din Targu Mureș, ajunsa la varsta de 90 de ani, iși impresioneaza colegii de breasla și uimește publicul prin incapațanarea cu care continua sa picteze, prin vivacitate și luciditate. Asociația Artiștilor Plastici Mureș, a carei membru fondator este, i-a vernisat o expoziție…

- Clubul Sportiv Scolar Tg-Mures s-a urcat pe podium la Campionatul Balcanic de lupte din Serres- Grecia 2023. Iata caștigatorii mureșeni: Nagy Istvan loc 1 Csipkes Balazs loc 1 Kelemen Mark loc 2 Man Yanis loc 3 Negura Andrei loc 3 Pe națiuni Romania a mai reușit sa obțina urmatoarele rezultate : La…

- Intr-un clasament al calitații aerului, intocmit de Agentia Europeana de Mediu, printre cele mai poluate orase din Romania se numara Piatra Neamt, Targu Mures si Iasi. Agenția de Protecția Mediului Mureș susține insa ca datele corespund anului 2021, cand intr-adevar au existat depașiri la particulele…

- Specialiști din mediul academic din Ungaria, Irlanda, Serbia, Republica Moldova și Romania au participat astazi la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș la o conferința științifica pe tema efectelor schimbarilor climatice asupra sanatații. Lucrarile…

- Romania pregateste in aceasta perioada, in cadrul centrelor de ISU de la Targu Mures si Oradea, paramedici din Ucraina. Lise prega medicina tactica de interventie, inclusiv in caz de razboi, in cadrul unui acord NATO. Acordul prevede pregatirea a aproape 200 de paramedici. Citește articolul complet…

- Zsolt și Daniel sunt doi tineri din Ungaria care au vizitat pe rand Romania și au vorbit despre surprizele pe care le-au avut in momentul in care au ajuns sa cunoasca romani și chiar sa-și faca prieteni. Zsolt, un tanar ungur, a vizitat Romania acum doi ani și s-a aratat incantat de ceea ce a vazut.…

- Selectionata Romaniei a castigat toate cele patru meciuri sustinute in Grupa C din preliminariile Campionatului European de polo pe apa masculin Under-17 din 2023, ultimul cu 13-1 (7-0, 1-0, 5-1, 0-0) cu Elvetia, duminica, in Bazinul Olimpic Muresul din Targu Mures. Pentru tricolori, care aveau deja…