- Brigitte Pastrama este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. A impresionat de-a lungul anilor cu aparițiile sale, insa nu este niciun secret ca Brigitte a apelat la operațiile estetice. Nu multa lume știe cum arata aceasta in trecut. Cum arata Brigitte Pastrama inainte de operațiile estetice…

- Nico este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Vedeta a dezvaluit recent ce planuri are pentru prima zi din luna decembrie. Vedeta organizeaza un spectacol tradițional, unde mai mulți artiști i se alatura și fac mare show.Zilele trecute, artista a dezvaluit planurile sale pentru 1 Decembrie.…

- Romania - Elveția 1-0. Mircea Lucescu a vorbit despre calificarea naționalei la EURO 2024 și despre tragerea la sorți a grupelor Campionatului European. Romania e in urna 2 la tragerea la sorți care va avea loc pe 2 decembrie, in Germania. „Tricolorii” nu pot evita coloșii din prima urna, vor juca…

- Andra le-a raspuns contestatarilor pe Facebook dupa ce a fost criticata pentru cum a intonat imnul național inainte de Romania - Elveția 1-0. Andra a cantat o strofa in plus, fapt care i-a incurcat inclusiv pe jucatori, care erau obișnuiți cu varianta de la partidele in care imnul nu e era interpretat…

- Arena Naționala din București devine marți gazda celui de al 35-lea meci al echipei naționale, iar o victorie in fața Elveției ar marca a 15-a victorie sarbatorita de de tricolori și suporterii romani pe cel mai mare stadion al țarii, conform frf.ro.De la debutul tricolorilor pe Arena Naționala in…

- Premierul Marcel Ciolacu a felicitat echipa naționala de fotbal pentru calificarea la EURO 2024, primul turneu final pentru Romania dupa o pauza de opt ani. „Calificareee! Suntem la EURO, in sfarșit! Bravo, baieți! Dupa ani de zile de așteptare chinuitoare, i-ați facut din nou fericiți pe romani!”,…

- Rodion Camataru, 65 de ani, a fost decisiv pentru Romania in urma cu patru decenii, este optimist ca tricolorii vor fi din nou la un turneu final continental Romania mai are doua meciuri oficiale de disputat in drum spre Euro 2024, cu Israel (deplasare) și cu Elveția (acasa). In urma cu patru decenii,…

- Se spune ca ești cu adevarat puternic cand nu te temi sa mananci singur la un restaurant. De ce spunem asta? Ei bine, o vedeta de la noi a fost surprinsa in asemenea ipostaze rare de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Iata cine aplica cu varf și indesat aceasta zicala!