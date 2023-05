Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite resping acuzațiile Moscovei ca s-ar afla in spatele atacului, de miercuri, asupra Kremlinului. De altfel, aliații occidentali ai Ucrainei au pus la indoiala veridicitatea presupuslui atac care l-ar fi vizat pe Vladimir Putin.

- Statele Unite au furnizat Ucrainei asistenta militara in valoare de peste 35 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului lansat de Rusia in februarie anul trecut, a anuntat vineri secretarul american al apararii Lloyd Austin, la baza militara americana de la Ramstein, in Germania, transmite DPA.…

- Conform unui raport secret „scurs” din Pentagon, in zilele de 3,4 și 5 martie, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat operațiuni militare complexe, nu doar umanitare, in sprijinul Ucrainei. Astfel, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat urmatoarele operațiuni militare: Recunoaștere aeriana in adancime…

- Statele Unite si-au schimbat planurile si vor furniza Ucrainei 31 de tancuri Abrams M1-A1 in loc de variantele mai noi M1-A2 planificate anterior, a declarat marti purtatorul de cuvant al Pentagonului, generalul de brigada Patrick Ryder. Scopul este de a grabi livrarea acestora. Si sistemele de aparare…

- Directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a anunțat intr-un interviu dat televiziunii americane CNN, ca razboiul lui Putin din Ucraina va avea consecințe ”devastatoare” pentru economia Rusiei, dupa anul 2023.Recent, ultimele prognoze ale Bancii Mondiale…

- Statele Unite au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Acest nou ajutor, care nu provine din rezervele armatei americane…

- Vicepreședintele SUA Kamala Harris a asigurat la Conferința de securitate de la Munchen ca Statele Unite nu vor ceda in sprijinul acordat Ucrainei, iar președintele rus Vladimir Putin se inșala grav daca crede altfel, conform Ukrainskaia Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marți, 14 februarie, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Kathleen Ann Kavalec , cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare, au informat Administrația Prezidențiala și Ambasada SUA la București. In discuția cu Kathleen Ann Kavalec, Klaus…