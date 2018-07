Ce a insemnat pentru caracatita coruptiei mandatul DNA de cinci ani, o luna si 24 de zile al Laurei Codruta Kovesi

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a precizat, joi, la o intalnire cu peste 300 de oameni de afaceri, membri fondatori al Asociatiei Intreprinzatorilor Maramures (AIM), la care a fost prezent si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, ca autonomia pe criterii administrative…

- Clipe de bucurie daruite de primarul Catalin Cherecheș: 500 de elevi au participat la un spectacol de circ , avand intrarea gratuita.foto 500 de copii au participat azi, 18.05.2018, la un spectacol inedit oferit de catre primarul Catalin Cherecheș, la Circul Las Vegas , care pentru intervalul 17-20.05…

- Cazul fetiței violate și ucise intr-un cartier marginaș al municipiului Baia Mare are efecte ce par a nu se mai opri. Primarul municipiului Baia Mare a cerut intr-o conferința de presa implicarea in ancheta a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, dar și o mai dura supraveghere a zonelor cu probleme.

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, și-a anunțat sambata, 28 aprilie 2018, intenția de a candida pentru funcția de președinte al Forumului Democrat German. Insa candidatura sa a fost respinsa, iar raspunsurile sale la acest gest nu au intarziat sa apara.

- Primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a lansat un demers unic pentru administrația lcala din Romania, anunțand ca iși ofera indemnizația de 10.000 de lei recompensa pentru prinderea infractorului care a ucis-o pe micuța Estera. Estera, o fetita de 5 ani a fost violata si ucisa luni, 30…

- Candidatura pe care si-a anuntat-o primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, la functia de presedinte al Forumului Democrat German din Romania (FDGR) - filiala Maramures este un punct de vedere personal si nu s-a pus aceasta problema in cadrul organizatiei, se precizeaza intr-un comunicat…

- Catalin Chereches vrea sa conduca filiala Maramureș a Forumului Democrat German, dupa ce a scapat de controlul judiciar in dosarul de luare de mita. Primarul din Baia Mare, care a caștigat mandatul in timp ce se afla in arest, a declarat ca exista posibilitatea din punct de vedere material a infiintarii…

- ICCJ ar putea da, joi, prima decizie in dosarul Turceni-Rovinari in care sunt judecați fostul premier al Romaniei Victor Ponta și fostul ministru Dan Șova, pentru pretinse fapte de corupție privind contracte incheiate cu companiile energetice Tuceni și Rovinari. Judecatorii ICCJ sunt la a treia amanare…