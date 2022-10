Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dat replica fondatorului Tesla, Elon Musk, dupa ce acesta a scris pe Twitter ca pensinsula Crimeea, anexata ilegal de ruși in 2014, ar trebui sa ramana a Rusiei.

- Suntem in ziua cu numarul 222 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Orașul cheie Liman din nordul regiunii Donețk este acum „eliberat complet” de forțele ruse, dupa cum a declarat Volodimir Zelenski. SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, la scurt timp dupa ce liderul rus a cerut Ucrainei sa depuna armele, ca nu va negocia cu Rusia atat timp cat Vladimir Putin se afla la putere, relateaza France Presse, citata de Agerpres. „Ucraina nu va negocia cu Rusia atat timp cat Putin…

- Potrivit publicatiei The New York Times, Vladimir Putin s-a implicat direct in planificarea strategica a razboiului din Ucraina, in ultimele saptamani, conform unor informatii oferite de oficiali americani. Putin ar fi respins cererile comandantilor sai de pe teren de a li se permite sa se retraga din…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a parasit reuniunea Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite de joi, dupa ce a acuzat Ucraina si aliatii sai occidentali de ”impunitate” in regiunea ucraineana estica Donbas, informeaza The Guardian . „Ucraina și aliații sai incercau sa ne impuna o narațiune…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters.Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului…

- Razboiul lui Putin in Ucraina s-a transformat intr-un „scenariu de coșmar” pentru el, a declarat fostul șef al armatei britanice Generalul Lord Richard Dannatt la postul britanic Sky News , potrivit The Guardian . Razboiul pe care Rusia il poarta in prezent in Ucraina nu decurge așa cum a sperat președintele…

- Razboiul din Ucraina nu se va opri pana cand Rusia nu iși atinge scopul final. Prima discuție telefonica dintre Serghei Lavrov și Antony Blinken, de la declanșarea conflictului militar din Ucraina, 24 februarie, a avut loc vineri, 29 iulie, iar oficialul rus i-a spus celui american clar ce se va intampla…