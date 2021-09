Ce a făcut un pasager căruia i s-a interzis accesul în avion pentru că nu avea certificatul verde. SRI a intervenit Situiație incredibila pe Aeroportul din Suceava. Un pasager s-a razbunat pentru ca i s-a refuzat imbarcarea in avionul Suceava – Dortmund.Omul nu a putut prezenta un test Covid și nu avea nici certificat verde care sa ateste faptul ca este vaccinat. Nervos ca nu a fost lasat sa se urce in avion, romanul a recurs […] The post Ce a facut un pasager caruia i s-a interzis accesul in avion pentru ca nu avea certificatul verde. SRI a intervenit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal a anunțat, marți, ca accesul jurnaliștilor la Congresul de sambata, organizat la Romexpo, se va face doar in baza certificatului verde sau a unui test negativ Covid-19. Se acepta un test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, sau un test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore,…

- Comisia de Organizare a Congresului Național Liberal a decis ca accesul in sala, la Romexpo, unde se va ține Congresul PNL sa se faca doar in baza certificatului Covid-19. Decizia se aplica numai in cazul in care Capitala depașeșete incidența de 3 la mia de locuitori. Luni, in București, incidența raportata…

- Guvernul a adoptat noi restricții, in contextul creșterii alarmante a cazurilor de covid. Certificatul verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, va fi obligatoriu la restaurante, cafenele sau evenimente private, in localitațile unde incidența trece de 3 cazuri la mia de locuitori.…

- Guvernul a adoptat noi restricții, in contextul creșterii alarmante a cazurilor de covid. Certificatul verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, va fi obligatoriu la restaurante, cafenele sau evenimente private, in localitațile unde incidența trece de 3 cazuri la mia de locuitori.…

- Premierul Florin Cițu a avut duminica o videoconferința cu pefecții si cu reprezentantii directiilor de sanatate publica. In cadrul intalnirii, Florin Cițu a emis o propunere care ii vizeaza pe cei care au nunțile programate in curand. Cițu crede ca ar trebui impus certificatul verde pentru cei care…

- Incepand cu 1 septembrie, de la ora 00.00 romanii vor putea intra in Bulgaria numai in baza cerificatului Covid care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile de frontiera bulgare. Intrarea pe teritoriul Bulgariei numai prin puncte de trecere a frontierei unde…

- Pașaportul COVID devine obligatoriu in restaurantele din mai multe regiuni din Spania. Incepand de sambata, pentru a intra in unitatile de alimentatie publica din localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia este necesar pasaportul COVID, masura ce se aplica pentru…

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, in orasului Frasin, din Suceava, in care au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau cinci persoane. Trei dintre ele au ajuns la spital. Potrivit pompierilor, doua dintre victime au ramas incarcerate, iar salvatorii au intervenit de urgența. La fața…