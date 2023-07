Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic are loc, joi, la o hala de depozitare calculatoare, din Ungheni, județul Mureș. Din cauza degajarii mari de fum, a fost transmis un mesaj Ro-Alert.Incendiul la hala de depozitare calculatoare se manifesta pe o suprafața de 1000 mp cu degajari mari de fum, informeaza Mediafax.…

- Simona Halep (31 de ani, locul 54 WTA) a postat un mesaj cu substrat inaintea verdictului in procesul pentru dopaj! Au trecut mai bine de doua saptamani de la audierea sportivei, iar decizia poate veni dintr-un moment in altul.Simona Halep a realizat care sunt lucrurile cu adevarat importante in viața,…

- Nu mai puțin de 11 persoane au fost gasite in localitatea Tunari, intr-un imobil in construcție, dupa ce batranii au fost dați afara din locația in care se aflau in București, de teama controalelor dispus de autoritați, dupa scandalul azilelor groazei.In acest caz poliția s-a autosesizat și a fost…

- Stenograme infioratoare din dosarul azilurilor groazei: Ala cre ca trebuie strans de gat, mai repede, decat...Cu cearsaful, eventualNoi dezvaluiri ies la suprafața in cazul azilurilor groazei. Victimele erau batute de angajați, dupa cum reiese din stenogramele de la dosar. Personalul le fura batranilor…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a fost primit, miercuri, la Palatul Cotroceni de Klaus Iohannis. Steinmeier efectueaza o vizita de stat la București, Sibiu și Timișoara, in perioada 24-26 mai 2023. CITESTE SI BREAKING NEWS Iohannis, catre greviștii din educație: 'O negociere se intampla…

- Anunt grav pentru Simona Halep. Sunt dezvaluiri de ultima ora despre cazul de dopaj al romancei. Un personaj extrem de important vine cu amanunte incredibile din interior. CITESTE SI Cand si unde va incepe contraofensiva ucraineana ramane un secret / Zelenski: 'Trebuie sa asteptam. Mai avem nevoie…

- Antrenorul Firicel Tomai a vorbit despre situația complicata in care se afla Simona Halep (26 WTA, 31 de ani). Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la US Open 2022. Jucatoarea noastra a fost…