Inainte ca Kate Middleton sa anunțe ca sufera de cancer, Meghan Markle, cumnata ei, a facut o vizita la Spitalul de copii din Los Angeles. Pe 21 martie 2024, Ducesa de Sussex a facut o vizita oficiala in unitatea medicala, acolo unde a stat de vorba cu mai mulți micuți internați. Ba chiar le-a citit […] The post Ce a facut Meghan Markle inainte ca Kate Middleton sa anunțe ca este grav bolnava. Asa vrea Ducesa de Sussex sa atraga simpatia fanilor appeared first on Playtech Știri .