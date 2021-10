Ce a făcut de-a lungul vieții Sfânta Parascheva și cum a devenit ea sfântă Astazi, 14 octombrie o sarbatorim pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Ce a facut de a lungul vieții aceasta, care e povestea și cum a de venit sfanta? Sfanta Cuvioasa Parascheva, cunoscuta și sub numele de Paraschiva, este praznuita de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an pe data de 14 octombrie. Aceasta este cunoscuta și ca fiind sfanta patroana a Moldovei. In toate icoanele, Sfanta Cuvioasa Maica noastra Parascheva este reprezentata tanara, in veșmantul calugaresc al Sfintelor Cuvioase, purtand in mana o cruce, iar in unele reprezentari este reprezentata și cu un filacter cu zicerea: “Fericiți cei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, Cuvioasa Maica noastra Parascheva cea noua.Aceasta cu adevarat mare si vestita intre femei, Cuvioasa si pururea pomenita Parascheva, s a nascut intr un sat al Traciei, numit si din vechime si acum Epivata. Parintii fericitei erau de neam bun si mariti, inavutiti…

- Sfanta Parascheva este praznuita, anual, pe data de 14 octombrie, avand cruce roșie in calendarul ortodox. Este ocrotitoarea Iașiului și a Moldovei și ii ajuta pe cei bolnavi, sarmani și care au necazuri. Moaștele Cuvioasei Parascheva se afla la Iași de mai bine de 370 de ani. An de an, cu aceasta…

