- Fosta concurenta de la “Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D a lasat in urma concertele, a trecut pe planul doi muzica si s-a reorientat de cand cu pandemia de coronavirus. Alexandra Ungureanu (39 de ani) a devenit influencer si in moda, si in turism, iar mai nou pare fascinata de ideea de a […]…

- Alexandra Ungureanu a lasat muzica pe locul doi și s-a reorientat in pandemie, dupa ce a caștigat premiul cel mare de 100.000 de euro, la „Bravo, ai stil!”. Artista a devenit influencer si in moda, si in turism.„Lucrez inonline, sunt influencer, muzica a ramas in spate. Se vede pe social media cefac.…

- Bianca Rus l-a atacat pe Catalin Botezatu dupa ce acesta i-a criticat acid alegerile vestimentare pe care le face. Bianca a intrat sub lupa designerului care a spus ca poarta geanta falsa și nu știe cum sa se imbrace, lucru inacceptabil pentru cineva care a participat la la emisiunea “Bravo, ai stil!”.…

- Catalin Botezatu a iscat multe conflicte de-a lungul emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ba ca ajuta unele concurente in a le compune ținutele, ba ca are favorite ori chiar ca este nedrept, abordand o atitudine nepotrivita unor situații care nu cereau acest lucru. Deși concursul de la Kanal D și-a…

- Alexandra Ungureanu vine cu detalii despre viața sa și despre cum crede ca va decurge acest an. Ce le-a marturisit artista fanilor și cu ce energie și speranțe a pașit in noul an, dupa caștigul sperat de la Bravo, ai Stil? Imaginile din vacanța. Ce planuri are Alexandra Ungureanu pentru noul an? Alexandra…

- Zilele trecute, Alexandra Ungureanu a caștigat "Bravo, ai stil, Celebrities" și titlul de Cea mai stilata femeie din Romania. Artista a primit premiul de 100.000 de lei, cu care a decis deja ce va face. Interpreta va implini 39 de ani, luni, 28 decembrie.„Nu banii au constituit miza suprema a acestui…

- Alexandra Ungureanu a primit zilele trecute titlul de „ceamai stilata celebritate din Romania” și premiul de 100.000 lei. Vedeta are catevaplanuri cu premiul caștigat, așa ca a impartașit totul cu cei care o cunosc.„O sa fac niște investiții in avans pentru cadourile de Craciun pe care nu am apucat…