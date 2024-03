Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doar cateva luni pana cand Ana Baniciu va naște, iar cantareața e foarte fericita ca are o sarcina ce evolueaza bine și fara probleme. Artista ne-a povestit, in cadrul unui interviu, ca va lua o decizie importanta pentru cariera ei in momentul in care va deveni mama. Ce a hotarat și care…

- Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru a patra oara și este in culmea fericirii. Actrița are parte de momente ideale in familie, avandu-i pe cei dragi alaturi. Se pregatește pentru venirea pe lume a micuței sale, insa, este extrem de relaxata, avand multa experiența.

- Giovana și Sese de la Mireasa, sezonul 5, sunt mai fericiți ca niciodata de cand au aflat ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Foștii concurenți vor avea un baiat și s-au gandit și la ce nume și-ar dori sa poarte micuțul.

- Insarcinata cu cel de-al patrulea copil, Laura Cosoi a spus cum s-a simțit in ultima perioada. O raceala i-a ingreunat treburile zilnice, dandu-i peste cap tot programul. La inceputul anului, vedeta a dezvaluit ca este gravida, la scurt timp dupa decesul mamei sale.

- Laura Cosoi le-a dat vestea cea mare fanilor, in urma cu cateva zile, cand a dezvaluit ca este insarcinata pentru a patra oara. Au urmat o mulțime de reacții de bucurie din partea celor care o susțin. De aceasta data, actrița a dezvaluit cum se simte și cum trece prin aceasta perioada delicata din viața…

- Laura Cosoi este insarcinata. Aceasta a facut anunțul pe rețelele de socializare. In acest an, cele trei fetițe ale sale vor primi cadou o surioara sau un frațior. ”Miracolul vieții”, a scris actrița pe rețelele de socializare. Mama Laurei Cosoi a murit cu cateva zile inainte de Craciun. Un internaut…

- Continue reading Clujul ramane unul dintre județele din țara cele mai vizitate de turiști și in octombrie, in 10 luni a fost vizitat de aproape 600.000 de turiști, a patra cea mai mare cifra din Romania at Info real.