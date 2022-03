Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean Olt a anuntat ca descoperirea a doua monede antice din argint, cu doua saptamani in urma, a fost urmata de o cercetare arheologica, ocazie cu care s-au gasit si alte obiecte. Descoperirea initiala a facut-o aceeasi persoana care anul trecut a predat muzeului din Olt un adevarat tezaur.

- Fașia Gaza ste o enclava palestiniana situata pe coasta de est a Marii Mediterane. Se invecineaza cu Egiptul la sud-vest pe o lungime de 11 kilometri. Israelul se afla la est și la nord de-a lungul unei frontiere de 51 km. Fașia Gaza și Cisiordania sunt revendicate de statul suveran de jure al Palestinei.…

- Descoperire remarcabila in Prahova, poate unica in Romania. Un grup de pasionați de arheologie au gasit un vas, cel mai probabil celtic, vechi de peste 2500 de ani. A durat mai bine de cinci ore pentru ca vasul de bronz, de mari dimensiuni, sa fie scos cu grija din pamant, mai ales ca se afla ingropat…

- Un oraș antic important, cautat de aproape 200 de ani de mulți istorici și exploratori, a fost descoperit in Turcia de catre diplomatul polonez Robert Rockiki. Rockiki, un diplomat de la ambasada Poloniei la Ankara, pasionat de istorie și arheologie, a descoperit ruinele Thebasa, un oraș fortificat…

- O echipa de cercetatori romani de la Universitatea Babes-Bolyai a descoperit cea mai veche fosila a unui biban de mare din Europa. Fosila se afla in prezent in colectia Muzeului de Paleontologie-Stratigrafie al UBB din Cluj-Napoca.Specia Dicentrarchus oligocenicus, veche de aproximativ 33 milioane de…

- O soferita in varsta de 21 ani a fost transportata la spital in urma unui accident petrecut pe drumul european E 574, in judetul Olt, pe care chiar ea l-ar fi provocat. Momentul in care masina paraseste carosabilul a fost surprins cu o camera de bord.

- Victorina Matveev de la Chefi la cuțite sezonul 9 și-a surprins fanii cu o fotografie din trecut, in care apare purtand uniforma de polițist. Urmaritorii sai de pe Instagram au reacționat imediat atunci cand au vazut-o intr-o asemenea ipostaza.

- Un barbat din Olt are de platit doua treimi din suma acordata de politistii si jandarmii din Olt ca amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus.