Descoperire șocantă! Polițist de penitenciar, găsit fără suflare într-o benzinărie/Se fac cercetări Un caz cutremurator a ajuns in atenția oamenilor legii din Vrancea. Un polițist a fost gasit fara suflare, iar acum anchetatorii fac cercetari pentru a stabili exact cum a sfarșit barbatul in varsta de doar 43 de ani. Barbatul de 43 de ani – politist de penitenciar – a fost gasit mort intr-o benzinarie din […] The post Descoperire șocanta! Polițist de penitenciar, gasit fara suflare intr-o benzinarie/Se fac cercetari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de penitenciar a fost gasit mort intr-o benzinarie din Focșani. Persoana decedata a fost identificata ca fiind un barbat in varsta de 43 de ani. Oamenii legii fac acum cercetari pentru a afla ce s-a intmplat, de fapt.

