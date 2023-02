Stiri pe aceeasi tema

- Alina Chivulescu a fost invitata in emisiunea „La Maruța”, unde a vorbit și despre povestea de dragoste pe care o traiește alaturi de Dan Chișu. Actrița s-a intors in București și s-a revazut cu prietenele sale Adela Popescu și Dana Rogoz.Dan Chișu, in varsta de 66 de ani, și Alina Chivulescu, in varsta…

- Prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Valea Viseului, punct aflat la granita Romaniei cu Ucraina, de azi vor circula doua trenuri. Dupa multi ani, ieri a intrat in Romania primul tren ucrainean. In tren s-a aflat o delegatie formata din reprezentanti ai autoritatilor ucrainene. Scopul acestei…

- Azi, in jurul orei 12.00, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Valea Vișeului, punct aflat la granița Romaniei cu Ucraina, a intrat in Romania primul tren ucrainean cu o delegație formata din reprezentanți ai autoritaților ucrainene. Scopul acestei intalniri cu autoritațile romane a fost reprezentat…

- Florin Busuioc, in varsta de 60 de ani, e actor, dar și prezentator al rubricii „Vremea”, din cadrul Știrilor Pro TV. Dincolo de cariera, el e preocupat de familia lui, recent a aparut pentru prima oara la TV chiar cu sora lui, cu Raluca Iorga. Sora lui Florin Busuioc profeseaza in domeniul invațamantului,…

- Brigitte și Florin Pastrama, soțul ei, și-au achiziționat in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, o locuința. 400.000 de euro costa casa in care vor locui in anumite perioade, caci nu se muta definitiv acolo, vor mai sta și in Romania, unde vedeta are mai multe afaceri. Invitata aseara, 9 decembrie, in…

- Subiectul Schengen tensioneaza Romania și lasa un gust amar in multe birouri. Sunt ultimele ore de negocieri, la Guvern e așteptata și o discuție intre premierul Nicolae Ciuca și președintele PSD, Marcel Ciolacu. De altfel, prim-ministrul a anunțat deja: Romania forțeaza un vot maine in privința aderarii…

- Neti Sandu a implinit 64 de ani ieri, 25 noiembrie. Aproape zilnic apare pe micul ecran, la Pro TV, in cadrul știrilor, unde prezinta horoscopul. E aproape neschimbata de la debutul ei in televiziune, dupa cum se poate observa in imaginile de acum aproape 30 de ani. Neti Sandu a inceput sa invețe astrologia…

- Iulia Vantur, in varsta de 41 de ani și actorul Salman Khan, in varsta de 56 de ani, formeaza un cuplu de aproape 10 ani. Fosta prezentatoare TV se afla in Romania, insa in curand, se va intoarce in India. Invitata in cadrul emisiunii „Teo Show”, vedeta a vorbit despre cat de mult a ajutat-o iubitul…