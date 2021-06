Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, a declarat ca echipa lui a meritat sa castige partida cu Austria din optimile de finala ale Euro-2020. "Am meritat sa obtinem aceasta victorie, chiar daca am luat acel gol in finalul meciului. A trebuit sa luam unul. In prima repriza am fi putut inscrie.…

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-0), intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, sambata seara, la Londra, in optimile de finala ale competitiei. In sferturi, Italia…

- "Am spus inca dinaintea Euro-2020 si o repet: vad o finala intre Anglia si Italia. Rezultatele de pana acum par sa ajute predictia mea. Sper ca asa va fi", a declarat Ancelotti. Potrivit lui Ancelotti, forta Italiei este reprezentata de intregul colectiv de jucatori, spre deosebire de alte favorite…

- Gianluigi Donnarumma (22 de ani) a fost inlocuit cu Salvatore Sirigu (34 de ani), in minutul 89 al victoriei obținute de Italia in fața Țarii Galilor, scor 1-0, in ultima runda a grupei A de la Euro 2020. Cronica meciului Italia - Țara Galilor, scor 1-0In optimi, Italia va intalni locul 2 din grupa…

- Juventus Torino il vrea neaparat pe Manuel Locatelli (23 de ani), senzația Italiei de la Euro 2020. Manuel Locatelli, inchizatorul lui Sassuolo, a marcat doua goluri in victoria obținuta de Italia contra Elveției, scor 3-0. Juventus l-a trecut in fruntea listei de transferuri din aceasta vara și vrea…

- Italia a inceput spectaculos EURO 2020 și s-a impus categoric in primul meci, 3-0 cu Turcia. „Squadra Azzurra” a aratat ca este una dintre favoritele la caștigarea turneului final, iar dupa meciul jucat pe „Olimpico” din Roma, selecționerul Roberto Mancini a vorbit despre victoria echipei sale și despre…