Dupa ce a primit vestea ca nu este bolnav de COVID-19, rezultatul la test fiind negativ, președintele PSD , Marcel Ciolacu, a facut un anunț de ultima ora. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca luni incep discuțiile, in Parlament, despre amanarea alegerilor, ținand cont și de ultima decizie a CCR, care a decis ca Parlamentul și nu Guvernul stabilește data legislativelor. "Am avut, fața de alți romani, noroc. Intram in contact cu oamenii. Pana la urma o sa ni se termine norocul. Din punctul meu de vedere, președintele și Guvernul sau au scapat de tot pandemia de sub control. La…