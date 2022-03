Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru spectacolele din cadrul „Ego Death World Tour” de stand-up al umoristului Chris Rock au crescut dupa incidentul de duminica, de la gala Oscar. Potrivit site-ului de bilete TickPick, locurile pentru datele de spectacol din cadrul „Ego Death World Tour” au crescut dupa secventa in care…

- Will Smith i-a cerut scuze, luni, actorului de comedie Chris Rock pentru ca l-a palmuit pe scena galei Academiei Americane de Film din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza dpa. Will Smith, care a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King Richard”,…

- Vanzarile de bilete la spectacolul stand-up comedy al lui Chris Rock au explodat dupa ce acesta a fost palmuit de Will Smith la ceremonia de decernare a Oscarurilor, duminica, informeaza G4Media . „Am vandut peste noapte mai multe bilete pentru a-l vedea pe Chris Rock decat am vandut in ultima luna…

- Will Smith i-a cerut scuze luni actorului de comedie Chris Rock pentru ca l-a palmuit pe scena galei Academiei Americane de Film din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza Agerpres . Will Smith, care a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King…

- ​​CODA, filmul regizat de Sian Heder cu actrița britanica Emilia Jones, a caștigat duminica premiul de „Cel mai bun film” din 2021 la gala Premiilor Oscar. Acronimul „CODA” vine de la „Child of Deaf Adult”, copil al unui adult surd. Emilia Jones a interpretat in film rolul unei adolescente care trebuie…

- Google News a fost blocat in Rusia. Rușii acuza compania americana ca promoveaza informații false in ceea ce privește invazia din Ucraina. „Accesul la serviciul Google News este restricționat in Rusia pentru a nu oferi acces la materiale ce conțin informații false spre operațiunea speciala din Ucraina”,…

- “Sa-ți fie rușine ca rusoaica!”, “Ar trebui sa fii deportata și sa te intorci in Rusia”, sunt mesajele primite de catre celebra tenismena Maria Sharapova. Foarte multe celebritați din sport, și nu numai, au reacționat, zilele acestea, pe tema razboiului dintre Rusia și Ucraina. Tenismena de origiune…

- Guvernul cubanez a anuntat, ieri, o noua taxa de 10% pe vanzarile individuale de produse agricole, masura care ii va afecta pe micii comercianti, lucratorii independenti si pe consumatorii de pe insula, noteaza AFP. Acest impozit va intra in vigoare luni si se aplica persoanelor fizice si intreprinderilor…