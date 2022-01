Stiri pe aceeasi tema

- Fiul cel mare al regretatului artist, Ionuț Dolanescu iși sarbatorește astazi ziua de nume. Cantarețul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre petrecerile care se organizau in trecut alaturi de regretatul sau tata, dar și amintirile frumoase care i-au ramas in memoria sa.

- Daca in anii de mult trecuți apropiații lui Ion Dolanescu il sarbatoreau de Sfantul Ion, acum au mers la biserica unde au sfințit o coliva pentru sufletul marelui artist.„E o zi așa... cu un ochi rad… pentru ca am primit multe mesaje frumoase de la cunoscuți, de la familie, dar in același timp este…

- Jador nu s-a uitat la bani atunci cand a venit vorba sa ii faca o bucurie tatalui sau. Cantarețul și-a dorit sa il bucure pe acesta, așa ca i-a oferit un cadou extrem de scump. Acesta nu a uitat de oamenii care i-au dat viața și l-au crescut, așa ca a mers la casa parinteasca […] The post Cadoul pe…

- Ion Dolanescu, unul dintre cei mai cunoscuți soliști de muzica populara, a incetat din viața in urma cu 12 ani, pe data de 19 martie. Dupa moartea artistului, cei doi fii ai acestuia, Ionuț și Dragoș Dolanescu, s-au razboit multa vreme pe averea lasata de parintele lor. Au fost atat de focalizați pe…

- Stela Popescu a murit in urma cu patru ani. Regretata actrița a lasat un mare gol in inimile apropiaților și a familiei, dar și a fanilor sai. Acum, la mormantul artistei a aparut ceva care i-a impresionat pe cei care au indragit-o. Oamenii nu au uitat-o nici dupa patru de ani de la trecerea in […]…

- Leo Iorga a murit in urma cu doi ani, iar artistul din trupa Compact a fost inmormantat la cimitirul Bellu pe Aleea Scriitorilor, loc de veci ales chiar de artist inainte de a muri. Acest lucru a creat un adevarat scandal, iar fiul cantarețului, Edy, e revoltat pentru toate cele intamplate.

- Denisa Raducu și-a dat ultima suflare in urma cu aproape 4 ani și jumatate, lasand in spate familia indurerata, dar și pe fanii care nu au putut sa o uite. Ce a aparut acum in locul unde iși duce somnul de veci a uimit pe toata lumea. Ce a aparut la mormantul Denisei Raducu Mulți […] The post Obiectul…

- O priveliște dezolanta pot sa vada oamenii care viziteaza mormantul unui actor mare din Romania. Acesta s-a stins in liniște dupa ce a dus o lupta grea cu o boala crancena, insa acum nimeni nu ii mai aduce flori sau lumanari in locul unde iși duce somnul de veci. Peisaj dezolant. Un mare actor a […]…