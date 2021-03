CDC: Persoanele vaccinate cu ambele doze de ser anti COVID-19 nu transmit coronavirusul Directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA a anunțat ca persoanele imunizate cu ambele doze de vaccin anti COVID-19 nu transmit virusul SARS-CoV-2. „Datele noastre de la CDC sugereaza in prezent ca persoanele vaccinate nu poarta virusul, nu se imbolnavesc, iar asta nu doar in testele clinice, ci și in datele din lumea reala”, a afirmat Rochelle Walensky intr-un interviu acordat televiziunii MSNBC, scrie publicația Insider, citata de Hotnews.ro . Directorul centrului facea referire la un studiu al CDC la care au participat aproape 4.000 de angajați sanitari din linia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

