CCR: Noi „ordine” pentru Avocatul Poporului din 14 decembrie

Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 14 decembrie sesizarile USR, Forta Dreptei si Avocatului Poporului in legatura cu ordonanta privind modificarea Codului fiscal, au precizat, joi, pentru AGERPRES , oficiali ai CCR. Parlamentarii USR si cei neafiliati apartinand partidului Forta Dreptei au depus miercuri la Curtea Constitutionala o sesizare cu privire la ordonanta care modifica Codul fiscal si care mentine suprataxarea contractelor de munca part-time, asa cum este prevazuta in Ordonanta Guvernului 16/2022. “Depunem astazi sesizarea la CCR pentru ca este primul moment in care…