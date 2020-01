Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea PSD asupra proiectului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea. PSD a depus la Curtea Constitutionala sesizarea de neconstitutionalitate pe proiectul pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Executivul si-a angajat raspunderea in Parlament. In sesizare se arata ca proiectul de aprobare a OUG 51/2019 se afla in dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor.…