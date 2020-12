Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului asupra prevederilor actului normativ pentru modificarea si completarea Legii pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, stabilind ca acesta este neconstitutional. In luna octombrie, Avocatul Poporului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului asupra prevederilor actului normativ pentru modificarea si completarea Legii pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar. In luna octombrie, Avocatul Poporului a inaintat Curtii Constitutionale…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa dezbata pe 9 decembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii prin care permisul de vanatoare se poate obtine dupa sase luni de stagiatura, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Seful statului a trimis, marti,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 25 noiembrie sesizarea referitoare la Legea pentru modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. PNL sustine in sesizarea transmisa Curtii…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri obiectia PNL legata de modificarea Legii privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Judecatorii Curtii vor discuta si sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Guvernului referitoare la modificarea legii 94/1992 privind organizarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist,…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 14 octombrie pronuntarea asupra sesizarii presedintelui Klaus Iohannis privind modificarea Legii de infiintare a Institutului Roman pentru Drepturile Omului. La aceeasi data, judecatorii CCR vor discuta si obiectia sefului statului referitoarea la actul normativ…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania. Legea pentru modificarea Legii 31/2007 privind reorganizarea si functionarea AOSR stipuleaza ca, prin…