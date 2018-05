Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 19 iunie sesizarea PNL in legatura cu modificarile la Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, au precizat vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Partidul National Liberal a depus joi, la Curtea Constitutionala, sesizarea de neconstitutionalitate asupra modificarilor aduse Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Documentul este semnat de deputatii PNL si USR. "In urma reexaminarii initiativei legislative, ca urmare a pronuntarii Deciziei Curtii nr. 252/2018, am sesizat CCR cu neconstitutionalitatea…