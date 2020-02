CCR discută miercuri sesizările privind angajarea răspunderii pe bugetul de stat și pe modificarea OUG 114 ​Curtea Constituționala dezbate, miercuri, sesizarea de neconstituționalitate formulata de PSD privind angajarea raspunderii de catre Guvern pe proiectul de lege care modifica ordonanța de urgența nr. 114/2018, dupa ce pe 29 ianuarie a amânat pronunțarea pe aceasta speța. CCR are programata, tot astazi, discutarea presupusului conflict de natura constituționala privind adoptarea bugetului prin angajarea raspunderii.

PSD a sesizat CCR, în luna decembrie a anului, în legatura cu modificarea OUG 114 pe care și-a asumat Guvernul raspunderea.

