Stiri pe aceeasi tema

- CCR discuta azi daca „starea de alerta” ce restrange drepturile și libertațile cetațenești este constituționala. Curtea Constituționala va analiza azi sesizarea Avocatului Popurului referitoare la „starea de alerta”. Avocatului Poporului spune ca sintagma nu este definita clar, iar restrangerea temporara…

- STARE DE ALERTA 15 MAI 2020. "Va solicit pana maine, fiecarui minister si fiecarei agentii din subordinea ministerelor, prezentarea propunerilor pentru acest act normativ privitor la trecerea de la stare de urgenta la starea de alerta si de asemena stabilirea masurilor pe care le vom prelungi dupa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute pe 27 mai sesizarea privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, au informat vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat, joi, ca liberalii vor…

- Modificarea legislativa a fost introdusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE. Actul normativ a fost adoptat cu 204 voturi ”pentru”, 105 de voturi ”impotriva” și 7 abțineri. Citește și: Ludovic Orban vrea ca romanii sa fie testati cu TERMOSCANERE la locul de munca si la scoala „Parlamentul…

- Camera Deputaților a modificat, joi, ordonanța Guvernului care amâna alegerile locale. Cu 204 voturi pentru și 105 împotriva PSD, susținut de UDMR, PRO România și ALDE, a impus un amendament prin care ia dreptul Guvernului de a stabili data alegerilor și transfera acesta atribuție…

- Ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din acest an a fost publicata in Monitorul Oficial. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 495 Documentul prevede prelungirea mandatelor…

- Ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din acest an a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul a aprobat in ultima sedinta Ordonanta de urgenta nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor…

- Alegerile locale se amâna. Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat luni ca mandatul aleșilor locali va fi prelungit pâna cel târziu în 31 decembrie, conform unui proiect de ordonanța de urgența a Guvernului. Conform actului normativ, la depunerea candidaturilor partidele, alianțele…