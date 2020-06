Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea asupra proiectului de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Sesizarea a fost formulata si transmisa Curtii Constitutionale de catre grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

- Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) saluta adoptarea de catre Parlament a legii privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive, in conditiile in care Romania se plaseaza in randul statelor Uniunii Europene cu cele mai mari dobanzi anuale efective la creditele…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat miercuri vot favorabil proiectului de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Unul dintre intiatorii proiectului a fost si presedintele PSD Timis, Alfred Simonis. Proiectul legislativ privind protectia consumatorilor inseamna, in primul…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat miercuri vot favorabil proiectului de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive, in scopul mentinerii echilibrului contractual si al asigurarii integritatii pietei financiar-bancare interne. S-au inregistrat 205 voturi "pentru", 97 ''impotriva''…