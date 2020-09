Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a respins marți sesizarea președintelui Klaus Iohannis și a decis ca Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare din acest an, conform unor surse din cadrul CCR citate de G4Media.ro.Decizia CCR a fost luata cu 5 voturi ”pentru” respingerea sesizarii și 4 voturi ”impotriva”.…

- 14% este maximum ce poate suporta econonomia romaneasca azi Guvernul nu este de acord cu majorarea pensiilor cu 40% si va ataca la CCR legea prin care Parlamentul a adoptat rectificarea bugetara cu amendamente - a declarat Ludovic Orban. El i-a acuzat pe cei care au initiat legea ca sunt "criminali",…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amânate de CCR, în sedinta de marti. Alegerile legislative…

- Guvernul va ataca la Curtea Constituționala legea prin care cele 46 de hectare de teren de la Romexpo au fost trecute din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), au declarat, pentru Libertatea, surse guvernamentale. Motivul: se face incredințare directa.Conform…

- Administratia Prezidentiala a anuntat luni ca presedintele Iohannis a atacat la Curtea Constitutionala legea adoptata la finalul lunii trecute, potrivit careia Parlamentul urmeaza sa stabileasca data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor si nu guvernul, asa cum s-a intamplat in ultimii 30 de…

- "Legea va fi declarata neconstitutionala daca o ataca cineva la Curtea Constitutionala. Noi am adoptat proiectul de lege in urma deciziei CCR care a lasat autoritatile romanesti cu mainile goale in fata unei epidemii extrem de periculoase. Am adoptat proiectul de lege foarte rapid, practic…

- Social-democratul Robert Cazanciuc a criticat, duminica, proiectul de lege elaborat de Guvern privind carantinarea si izolarea, care se afla in dezbatere la Senat, dupa ce a fost adoptat cu amendamente de Camera Deputatilor, sustinand ca este un "dezastru" si, ca urmare, actul normativ va fi votat…