- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarile PNL si USR privind numirea deputatului PSD Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Tot miercuri, Curtea Constitutionala dezbate sesizarile celor doua formatiuni in legatura cu numirea lui George Edward Dirca…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarile PNL si USR privind numirea deputatului PSD Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Tot miercuri, Curtea Constitutionala dezbate sesizarile celor doua formatiuni in legatura cu numirea lui George Edward Dirca in…

- Judecatorii CCR au fixat termenele pentru sesizarile formulate de PNL și de USR legate de numirea lui Florin Iordache in funcția de președinte al Consiliului Legislativ. Sesizarile vor fi analizate pe 4 noiembrie.La aceeași data se va dezbate și sesizarea USR referitoare la Hotararea Parlamentului…

- Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca grupurile parlamentare ale partidului vor ataca la Curtea Constitutionala numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Si liderul USR Dan Barna a facut un anunt similar si a precizat ca votul in plenul reunit al…

- Hotararea Parlamentului de numire a lui Florin Iordache (PSD) in functia de presedinte al Consiliului Legislativ a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Totodata, a fost publicata si hotararea de numire a lui George Edward Dirca (USR) in functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala…

- Florin Iordache a fost ales presedinte al Consiliului Legislativ. Functia nu are limita de timp! Plenul Parlamentului a decis marti numirea deputatului PSD Florin Iordache in funcția de președinte al Consiliului Legislativ. Votul a fost secret, cu buletine. Florin Iordache, sustinut de social-democrati,…

- Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ, informaza agerpres. Florin Iordache a obtinut 185 de voturi pentru si 43 contra. In functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului…

