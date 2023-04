Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala regreta atacurile la adresa sa cu privire la pronunțarea hotararii ce prevede ca panglica Sfantului Gheorghe poate fi purtata deschis, atata timp cat nu promoveaza agresiunea militara sau crimele impotriva umanitații.

- Ministerul taiwanez al Apararii a anunțat ca China ar putea inca sa opereze opt nave militare in largul apelor teritoriale ale insulei, in pofida incheierii in mod oficial a celor trei zile de exerciții militare marine, scrie Rador.Președintele taiwanez, Tsai Ing-wen, a declarat ca exercițiile au…

- Rheinmetall, compania germana de producție de armament, a anunțat ca construiește un hub logistic și de intreținere a echipamentelor militare la Satu Mare, in Romania. Acesta este destinat sa ofere servicii de intreținere pentru armele folosite in conflictul armat din Ucraina. Centrul urmeaza sa fie…

- Un video cu vehicule militare care se deplaseaza pe drumurile naționale este distribuit luni pe rețelele de socializare. Purtatoarea de cuvint a Ministerului Apararii, Maria Arama, a precizat ca secvența este una veche, transmite realitatea. Filmulețul in care apar mai multe vehiculele, insoțite de…

- "Eu imi reiterez punctul de vedere ca pensiile militare nu sunt pensii speciale.Sistemul de pensii asa-zis speciale, ele sunt indemnizatii si pensii stabilite si platite in baza unor legi speciale", a afirmat ministrul Muncii intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS.Principalele probleme ale…

- Parlamentul se va intruni luni, 27 februarie 2023, in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.Decizia a fost luata astazi de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si…

- Razboiul din Ucraina a inceput pe 24 februarie 2022. Atunci, rușii au invadat țara vecina, iar liderii Rusiei au anunțat ca este o „operațiunea militara speciala" care urmarește „demilitarizarea" și „denazificarea" Ucrainei. Razboiul s-a prelungit și s-a soldat cu mii de morți in ambele tabere, anunța…

- Specialistii in educatie din partea PSD, PNL si UDMR se vor intalni vineri dimineata pentru a face propuneri la cele doua proiecte de legi ale Educatiei - Legea invatamantului preuniversitar si Legea invatamantului superior, au declarat pentru Agerpres surse din domeniul educatiei."Scopul intalnirii…