CBRE: Volumul de investiții în real estate a atins 323 milioane euro în prima jumătate din an Volumul total al investițiilor pe piața de real estate in Romania a ajuns la 323 de milioane de euro in prima jumatate a anului 2022, cu 6% mai mult comparativ cu valoarea tranzacționata in aceeași perioada a anului precedent, conform raportului Romania Real Estate Market Outlook 2022, lansat de CBRE Romania, liderul pieței de consultanța imobiliara. In primele șase luni au fost semnate 14 tranzacții, cu o valoare medie de 23 de milioane de euro. Totodata, 79% din volumul de tranzacții a fost incheiat in al doilea trimestru al anului. Cea mai mare tranzacție a anului pana in prezent a fost semnata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

