Stiri pe aceeasi tema

- Compania de consultanta imobiliara CBRE a preluat serviciile de inchieriere pentru Willbrook Platinum Business & Convention Center, proiect dezvoltat de compania britanica Willbrook International in zona Baneasa. Noul centru va avea o capacitate de circa 3.000 de persoane. Continuarea pe…

- Teatrul Masca din Bucuresti va incepe sambata primul turneu britanic in care va prezenta spectacolele „Noi” si „Strigatele Parisului” (news.ro).Proiectul va debuta in unul dintre cele mai bine conservate si impresionante castele normande din Regatul Unit, Lincoln Castle, unde teatrul va juca…

- Colliers International Romania a intermediat vanzarea cladirii de birouri Maestro Business Center din Cluj-Napoca. Achiziția facuta de First Property Group, fond de investiții britanic, sprijina deschiderea unei noi piețe de investiții in Cluj-Napoca. In ultimii ani, Cluj-Napoca și-a consolidat statutul…

- #MyRomania100 – Romania mea 100. Așa se numește campania inceputa pe Twitter și Instagram de Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la București. Este o colecție de fotografii din arhiva personala, din timpul celor patru ani pe care i-a petrecut in Romania ca reprezentant al Majestații Sale Regina…

- Primaria Capitalei va implementa in spitalele din Bucuresti un sistem de dezinfectie cu ajutorul ultravioletelor. Proiectul, denumit „Tehnologie revolutionara de eliminare a infectiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul robotilor” a fost votat in sedinta CGMB de joi.„Proiectul „Tehnologie ...

- Protest al taximetriștilor in Piata Constitutiei din Bucuresti Foto: Arhiva. Peste o suta de taximetristi protesteaza la aceasta ora în Piata Constitutiei din Bucuresti, în fata Ministerului Dezvoltarii, nemultumiti de noile propuneri anuntate de institutie la proiectul de ordonanta…

- Mai putin de 10% din cladirile de spatii de birouri din Capitala dispun de parcari de biciclete, desi, la nivel european, urmeaza ca astfel de facilitati sa fie integrate in reglementarile privind performanta energetica a cladirilor, potrivit unei...