Problema dezinformarii este recurenta: daca o persoana publica vaccinata se imbolnavește de Covid-19, imediat conspiraționiștii de pe rețelele de socializare ies la atac și susțin ca vaccinurile nu sunt eficiente. O marota vizibila in ultimele zile in Statele Unite: purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Jen Psaki, un judecator de la Curtea Suprema, Brett […]