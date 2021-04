Ministerul israelian al Sanatatii a anuntat duminica investigarea unui mic numar de cazuri de miocardita la persoane vaccinate cu serul anti-COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Investigația a fost demarata dupa ce o analiza a autoritaților israeliene a relevat faptul ca s-au semnalat cateva zeci de cazuri noi de miocardita in randul celor peste cinci milioane de persoane vaccinate in Israel. Cele mai multe dintre aceste cazuri noi au fost identificate la persoane cu varste de pana in 30 de ani, care au efectuat prima doza de vaccin Pfizer-BioNTech. „Nu este…