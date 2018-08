Cazul Skripal/Noviciok: Washingtonul anunţă că va impune noi sancţiuni Rusiei Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters. Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse), si fiica sa, Iulia (33 de ani), s-au aflat timp de mai multe saptamani la terapie intensiva, fiind gasiti pe 4 martie in stare de inconstienta pe o banca, in Salisbury, dupa ce o forma lichida a agentului neurotoxic Noviciok a fost aplicata pe usa de la intrare a casei lor. Purtatoarea de cuvant a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

