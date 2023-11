Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Mouratoglou și-a asumat responsabilitatea, printr-un mesaj, in cazul Simonei Halep, admițand ca impreuna cu echipa lui i-au recomandat, apoi achiziționat, suplimentul contaminat, fara a-l verifica. Jurnalistul american Ben Rothenberg, unul dintre cei mai buni specialiști in tenis, l-a criticat…

- Simona Halep nu a avut caștig de cauza in scandalul de dopaj cu Roxadustat, iar tribunalul Sport Resolutions i-a dat sportivei o suspendare de 4 ani din tenis. Danielle Collins, fosta ocupanta a locului 7 WTA, a laudat Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis pentru faptul ca fac tot ce e…

- Simona Halep a fost acum cateva zile suspendata oficial pentru o perioada de 4 ani din tenis dupa ce a fost gasita vinovata in scandalul de dopaj cu Roxadustat. Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a explicat decizia tribunalului Sport Resolutions și a dezvaluit și care a fost implicarea…

- Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a publicat, joi, decizia integrala a tribunalului independent Sport Resolutions in cazul Simona Halep. Aceasta prezinta procesul si detaliile audierii care a avut loc la 28 si 29 iunie 2023. Documentul a fost redactat acolo unde a fost necesar…

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis a publicat documentul integral prin care s-a decis suspendarea Simonei Halep timp de patru ani. In raport apare și numele persoanei care i-a administrat sportivei din Romania suplimentul care conținea substanța Roxadustat.

- La 11 luni de cand a fost depistata pozitiv la un test anti-doping, Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani din partea ITIA.ITIA a dezvaluit cine este persoana care i-a dat Simonei Halep suplimentul care conținea Roxadustat.In cursul zilei de joi, Agenția Internaționala pentru Integritate…

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a publicat, joi, 14 septembrie, motivarea deciziei de suspendare pe 4 ani a Simona Halep ca urmare a incalcarii regulamentului anti-doping. Potrivit GSP, care a consultat documentul de 126 de pagini, numele persoanei care i-a recomandat sportivei…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a avut o reacție ferma și critica in legatura cu verdictul primit de catre Simona Halep (31 de ani) in cazul sau de dopaj.In cursul zilei de marți, 12 septembrie, Agenția Internaționala de Integritate in Tenis a anunțat verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep:…