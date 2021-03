Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a identificat un politist ca suspect in ancheta penala privind scurgerea de informatii care ar fi putut fi utilizate pentru identificarea presupusilor autori ai otravirii opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in prezent in detentie, a relatat luni cotidianul Kommersant, citat de Reuters.…

- Ministerul rus de Externe s-a declarat dezamagit de decizia Uniunii Europene de a sanctiona patru oficiali rusi de rang inalt responsabili pentru modul in care a fost tratat opozantul rus Aleksei Navalnii si represiunea impotriva partizanilor sai, scrie AFP. "Decizia adoptata de Consiliul Afaceri Externe…

- Ministrul german de externe Heiko Maas le-a cerut luni omologilor sai din UE sa dea unda verde pregatirii de sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al UE desfasurat la Bruxelles, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. 'Sunt favorabil de a dispune…

- Procurorii rusi au formulat, joi, acuzatii impotriva lui Liubov Sobol, o aliata a disidentului Aleksei Navalnii, in cadrul actiunilor indreptate impotriva opozitiei ruse, informeaza agentia Reuters potrivit Mediafax. Liubov Sobol este acuzata de tentativa de intrare cu forta intr-un apartament.…

- Parlamentul European vrea sanctiuni impotriva regimului Putin si conditionarea relatiei Uniunii cu Rusia de o schimbare de politica in ceea ce priveste respectarea drepturilor omului. Cei mai multi europarlamentari au catalogat drept o rusine vizita Inaltului Reprezentant al Uniunii pentru politica…

- Aleksei Navalnii, unul dintre cei mai virulenti critici ai Kremlinului din tabara opozitiei ruse, le-a cerut luni rusilor sa iasa in strada pentru a protesta impotriva puterii, intr-un videoclip lansat la scurt timp dupa ce un judecator a dispus arestarea sa preventiva pentru 30 de zile, relateaza Reuters…

- Federatia Rusa a anuntat marti sanctiuni impotriva unor responsabili europeni, ca represalii la masuri adoptate in octombrie de Uniunea Europeana (UE) dupa presupusa otravire a principalului opozant rus Aleksei Navalnii, informeaza AFP. Diplomatia rusa a anuntat ca a ‘extins lista de reprezentanti ai…