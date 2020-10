Ministrul de externe Dominic Raab a anuntat miercuri ca Marea Britanie este alaturi de Germania si Franta in cazul otravirii opozantului rus Alexei Navalnii si va colabora pentru a se asigura ca vor fi adoptate sanctiuni impotriva celor implicati in otravirea acestuia, informeaza Reuters. "Dovezile sunt incontestabile", a declarat Raab intr-un comunicat. "Marea Britanie este alaturi de partenerii nostri germani si francezi in raspunsul nostru la otravirea infioratoare a lui Alexei Navalnii". "Vom colabora impreuna cu partenerii nostri internationali pentru a continua demersul privind sanctiuni…