Expulzarea de catre Moscova a unor diplomati europeni, in cazul opozantului rus Navalnii, este ''nejustificata'', a indicat vineri guvernul german care l-a convocat pe ambasadorul rus la Berlin pentru explicatii in acest caz, relateaza AFP. Cancelarul german Angela Merkel a criticat ''o expulzare nejustificata'' care arata, potrivit ei, ''o fateta suplimentara a ceea ce se intampla in prezent in Rusia si care are putin de-a face cu statul de drept'', declaratie facuta in cursul unei conferinte de presa comune cu Emmanuel Macron. Insusi presedintele…