- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat miercuri ca Aleksei Navalnii, spitalizat la Berlin in coma dupa ce i s-a facut rau intr-un avion in Siberia, a fost otravit cu un agent neurotoxic din gama noviciok.

Cancelarul german Angela Merkel nu exclude un raspuns european comun la presupusa otravire a disidentului rus Aleksei Navalnii, care este tratat intr-un spital din Berlin, relateaza vineri dpa preluat de agerpres.

- Cancelarul german Angela Merkel nu exclude un raspuns european comun la presupusa otravire a disidentului rus Aleksei Navalnii, care este tratat intr-un spital din Berlin, relateaza vineri dpa. "Vom incerca acest lucru, cand vom avea mai multa claritate asupra circumstantelor", le-a spus Merkel jurnalistilor…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la o evolutie a pandemiei de COVID-19 „inca si mai dificila” in lunile de toamna si iarna, scrie Agerpres.Cancelarul german a promis, insa, ca guvernul ei va avea ca prioritate bunastarea societatii in ansamblu.„Va trebui sa traim cu acest…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu vede deocamdata nevoia unei investigații privind circumstanțele îmbolnavirii lui Alexei Navalnîi, afirmând ca diagnosticul inițial de otravire pus de medicii germani nu este concludent momentan, relateaza Reuters.Cancelarul german Angela Merkel…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni maine, la biroul sau din Berlin, cu Greta Thunberg, scrie agentia Ansa . Celor doua li se vor alatura principalul exponent al mișcarii germane Fridays for Future, Luisa Neubauer, precum si doi activiști belgieni. Subiectul discutiilor va fi politica de mediu…

- Cancelarul german Angela Merkel este supus unor presiuni pentru a explica de ce, in timpul unei vizite oficiale in China, a discutat despre accesul pe piata acestei tari pentru compania de plati electronice Wirecard, in conditiile in care stia despre neregulile din activitatea acestei companii intrate…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni, la Berlin, ca nu poate garanta faptul ca la summitul din aceasta saptamana statele membre ale Uniunii Europene vor ajunge la un acord asupra fondului de relansare post-COVID-19 si bugetului multianual al blocului comunitar, tinand cont de divergentele…