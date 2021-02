Arabia Saudita a "respins in totalitate" vineri raportul serviciilor americane de informatii care l-au acuzat pe printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, ca a "validat" asasinarea jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi in 2018, noteaza AFP.



"Guvernul Arabiei Saudite respinge in totalitate concluziile false si prejudiciabile continute in raportul referitor la conducerea regatului si nu le poate accepta sub nicio forma", a afirmat Ministerul de Externe intr-un comunicat.



"Printul mostenitor al Arabiei Saudite a validat o operatiune la Istanbul, in Turcia,…