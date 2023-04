Stiri pe aceeasi tema

- Consilier onorific al ministrului sanatații, Alexandru Rafila, și numit recent in Consiliul de Administrație al CNAS, generalul pensionar de 67 de ani iși explica declarația publica de avere. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este instituția care colecteaza taxele de sanatate platite de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in ultimii cinci ani in Romania s-a inregistrat o crestere a numarului de medici, in momentul de fata fiind 346 de medici la 100.000 de locuitori, ceea ce ne-a apropiat de media europeana. El a participat la reuniunea la nivel inalt a statelor membre…

- Sistemul informatic al CNAS se confrunta din nou cu disfuncționalitați, astfel ca medicii nu pot raporta servicii și nici elibera rețete . Platforma informatica a CNAS e mai mult blocata. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anunțat miercuri, 8 martie 2023, ca a recomandat medicilor de familie…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, spune ca administrația județeana este pregatita și poate prelua Spitalul CFR Brașov. Daca CJ il va lua in administrare, se vor putea face investiții atat in partea de infrastructura, cat și dotarea cu echipamente medicale, ne-a declarat Veștea.…

- Intr-o prima reacție, președintele Colegiului Medicilor a declarat ca practica medicilor "este ceva care depaseste imaginația"."Intai de toate, trebuie sa spun ca toate informațiile pe care le avem la acest moment sunt cele din presa și poziția noastra este foarte clara. Este imoral și ilegal ce se…

- Intr-o prima reacție, președintele Colegiului Medicilor a declarat ca practica medicilor "este ceva care depaseste imaginația"."Intai de toate, trebuie sa spun ca toate informațiile pe care le avem la acest moment sunt cele din presa și poziția noastra este foarte clara. Este imoral și ilegal ce se…

- Cancerul este o problema de sanatate publica majora care poate fi controlata daca prevenția, diagnosticul precoce și accesul la terapie sunt nediscriminatorii pentru intreaga populație, indiferent de mediul de proveniența, a transmis Ministerul Sanatații, sambata, cu prilejul Zilei Mondiale de Lupta…

- Comisia Europeana a solicitat Romaniei anularea taxei de clawback reduse in mod special, la 15%, pentru medicamentele originare de la noi din țara, iar Guvernul s-a angajat ca la inceputul acestui an sa adopte un proiect de lege in acest sens, releva documente analizate de Profit.ro. In 2020, Parlamentul…