Cazul Gerge Floyd ia amploare. Avocat: A murit din cauza supradozei de rasism, nu de altceva

- Cel putin 7.000 de cadre medicale au murit din cauza COVID-19 la nivel mondial, Mexicul fiind tara cea mai afectata, potrivit unui raport Amnesty International (AI) publicat joi, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Faptul ca peste 7.000 de persoane au murit incercand sa-i salveze pe altii…

- O persoana a fost ucisa prin impuscare la Portland, in Oregon, in nord-vestul Statelor Unite, in timpul unor ciocniri intre manifestanti antirasisti si sustinatori ai lui Donald Trump, a anuntat politia locala, relateaza AFP.Portlandul a fost epicentrul unor manifestatii regulate impotriva…

- COVID-19 a devenit a treia cauza de deces in Statele Unite, in condițiile in care elevii urmeaza sa se intoarca la școala, iar experții sanitari sunt ingrijorați cu privire la scaderea numarului de teste dublata de o creștere a numarului de cazuri, relateaza CNN.

- Numarul deceselor de COVID-19 la nivel global a trecut miercuri de 700.000, potrivit unui bilant Reuters, cu Statele Unite, Brazilia, India si Mexic in fruntea acestui clasament. Aproape 5.900 de persoane mor in medie la fiecare 24 de ore de COVID-19, potrivit calculelor Reuters pe baza datelor din…

- Femeia care a fost supusa primului transplant de fața, realizat in Statele Unite ale Americii, s-a stins din viața, potrivit presei internaționale. Connie Culp avea doar 57 de ani și fusese operata in anul 2008.

- In SUA, miercuri, in fiecare minut a murit un om din cauza COVID-19. Au fost inregistrate 1.461 decese, cel mai mare bilanț zilnic, din luna mai și pana acum. In total, peste 150.000 de americani au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Statele Unite sunt in continuare pe primul loc in lume,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a declarat joi ca nevalid un acord crucial ce permite transferul de date personale intre Uniunea Europeana si SUA, asa-numitul 'Privacy Shield', din cauza riscului pe care il reprezinta programele americane de supraveghere a acestor date, transmit AFP si…

- Orașul New York, care a fost epicentrul infecțiilor cu coronavirus din Statele Unite, nu a mai raportat niciun deces, dupa aproape patru luni. Specialiștii din Sanatate din New York au prezentat date care dovedesc ca nu s-a mai inregistrat niciun deces din cauza noului coronavirus, transmite Daily…