Stiri pe aceeasi tema

- Facturile la energie electrica cresc chiar de luna aceasta cu aproximativ 6%, spun specialiștii. Motivul scumpirii ar fi marirea tarifelor de distribuție si transport. De exemplu pentru o creștere de 5 la suta a tarifului la un consum de 150 de kw consumatorii vor plati dupa majorare 39 de lei, in loc…

- S.C. Vital S.A. anunța utilizatorii din Cartierele Firiza și Ferneziu – Lunci, ca urmare a lipsei de alimentare cu energie electrica a stațiior de tratare Blidari și Microuzina Ferneziu, nu poate asigura alimentarea cu apa in aceste cartiere. In masura in care S.C. Electrica S.A. rezova avariile pe…

- Mai multe avarii la rețeaua de energie electrica au avut loc duminica la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu. Reprezentanții unitații medicale spun ca ATI, UPU și Blocul Operator au fost alimentate cu un generator și niciun pacient nu a avut de suferit. Potrivit reprezentanților Spitalului…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se afla in pline acțiuni de control la 6 mari furnizori de energie electrica, la principalii 3 mari furnizori de gaze, dar și la traderi, se arata in raspunsurile transmise de catre instituție in urma unor solicitari ale HotNews.ro. ANRE…

- Tarifele de distributie a energiei electrice ar putea creste cu 6% de la 1 ianuarie, a declarat, luni, Gabriel Andronache, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).Efectul asupra majoritații clienților va fi nul pentru ca este acoperit de stat, in contextul…

- La nivelul Ministerului Energiei a fost creat un grup de lucru compus din experți din cadrul instituției, ai Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) și Consiliului Concurenței pentru elaborarea schemei de ajutor de stat care va viza marii consumatori industriali de energie…

- Eurostat a aratat recent ca prețurile la energie electrica și gaze naturale consumate in gospodariile din Romania sunt printre cele mai mari din UE. Romania se afla in top 3 cele mai mari prețuri la energie electrica și pe locul 2 la scumpirea gazelor naturale. Potrivit informațiilor HotNews.ro, Eurostat…

- Dumitru Chirița, fost președinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), a ramas fara funcția de consilier in cadrul aceleiași instituții. Potrivit informațiilor HotNews.ro, George-Sergiu Niculescu, actualul șef al ANRE, a semnat joi, 26 octombrie, decizia de incetare a…