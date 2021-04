Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de Florii. O doctorița a fost gasita moarta la camera de garda ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 O doctorita de la un spital privat din municipiul Constanta a fost gasita moarta in Duminica…

- O doctorita de la un spital privat din Constanta a fost gasita moarta, duminica dimineata, intr-una dintre incaperile unitatii medicale. Doctorita care a murit in Constanta avea numai 38 de ani. Doctorita a fost identificata drept Loredana Chircu. Femeia avea 38 de ani, era casatorita si avea un copil.…

- Patru marinari egipteni, de pe o nava acostata in portul Constanta, au fost retinuti de politistii de frontiera, fiind trase si focuri de avertisment, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce incercau sa vanda tigari de contrabanda, a informat, vineri, Garda de Coasta, citata de Agerpres.

- Rezultatele preliminarii ale autopsiei au scos la iveala o noua ipoteza in cazul morții baiețelului. Povestea tragica a lui Sebastian Ionel Corbei a zguduit o țara intreaga. Copilul a fost descoperit in urma cu cateva zile intr-un tufiș la aproximativ 10 km de casa. Acesta plecase sa munceasca la stana…

- 17 decese au fost inregistrate in Romania la persoane infectate cu tulpina britanica a coronavirusului, a anunțat joi Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit CNSCBT, cate trei decese au fost inregistrate in Suceava și București, doua in Timiș și cate unul…

- Sase persoane au fost amendate cu suma totala de peste 7.000 de lei in urma evenimentului petrecut in municipiul Constanta in care un barbat a fost impuscat cu un pistol cu bile, in timp ce incerca sa aplaneze un conflict intre mai multi tineri, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).…

- Camelia Smicala este doctorița pe care statul finlandez a desparțit-o de cei doi copii ai sai. Fiul și fiica ei au fost internate in centre speciale separate. Se pare ca, in sfarșit, se face lumina in acest caz. Decizia finala data de statul finlandez Teribila experiența traita de catre medicul Camelia…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, măsurile dispuse în urma controlului la ISU Constanța, acolo unde, in urma cu doua zile, o femeie a cazut de la etajul 6 in urma unui incendiu pentru ca pompierii nu au venit cu o autoscara pentru…