Răsturnare de situație în cazul femeii ucisă și abandonată într-o remorcă: proxenetul a chemat poliția Un cuplu din Oradea a asasinat-o pe femeie și i-a ascuns cadavrul intr-un geamantan. Apoi, cei doi au sunat la 112 și au incercat sa duca polițiștii pe o pista falsa. Șirul grozaviilor a continuat. Anchetatorii au descoperit-o și pe sora tinerei, batuta crunt si sechestrata in blocul langa care zacea victima. Alarma a fost data chiar de catre iubitul proxenetei care o obliga pe femeia in varsta de 31 de ani sa se prostitueze. Trupul sau a fost gasit intr-o remorca, inghesuit intr-o valiza, care, ulterior, a fost acoperita cu o prelata și cu nisip, la doar 2 kilometri de centrul orașului Oradea.Plan… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii șocante in ancheta crimei din Oradea, unde o femeie de 31 de ani a fost gasita moarta, marți dimineața, intr-o remorca dintr-o parcare de cartier. Barbatul care a sunat la 112 sa anunțe "mirosul ințepator" locuia, de fapt, cu victima, spun sursele Bihoreanul. Trei persoane au fost duse…

- Un cadavru a fost descoperit intr-o remorca aflata intr-o parcare pe strada Oneștilor din Oradea, relateaza presa locala. Alaturi, a mai fost gasita o victima, in viața. UPDATE Tanara gasita in viața a fost transportata la Uitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bihor in stare grava. Potrivit…

- Cadavrul unei femei a fost descoperit marți de dimineața intr-o remorca din parcare dintre blocuri, pe o strada din Oradea. Corpul era intr-un geamantan, au anunțat anchetatorii. Sora femeii a fost gasita de aceștia intr-un apartament din apropiere, cu rani grave pe tot corpul și subnutrita, scrie stie-ul…

- Un cadavru a fost descoperit marți dimineața intr-o remorca aflata intr-o parcare pe strada Oneștilor din Oradea, relateaza presa locala. Cadavrul se afla intr-un geamantan.... The post Cadavrul unei femei descoperit intr-o remorca, intr-o parcare din Oradea. O alta victima, inca in viața, gasita alaturi…

- Cadavrul unei femei a fost gasit intr-o remorca, in parcarea unui bloc din Oradea, iar o alta femeie a fost gasita in același loc, cu multiple leziuni, dar inca in viața. Polițiștii și criminaliștii sunt pe teren și fac anchete, prefigurandu-se cazul unei crime. Exista suspiciunea ca cele doua femei…

- Un barbat, de 56 de ani, din judetul Neamt, s-a spanzurat in fata usii apartamentului, dupa ce a venit acasa baut si sotia nu a vrut sa-l primeasca in casa. Dupa cateva ore, femeia a descoperit ca barbatul isi pusese capat zilelor, scrie News.ro. Politistii din Roman au fost sesizati, marti seara, ca,…

- Politia, in alerta – un criminal sadic este in libertate. Trupul transat al unei tinere a fost gasit langa autostrada, la o ora de Bucuresti. Zeci de anchetatori au intrat intr-o cursa contra-cronometru pentru identificarea victimei si a asasinului. Au cateva indicii si spera ca probele ADN le vor da…

- Vorbim despre un caz șocant ce a avut loc in București. Un barbat de cetațenie franceza a fost gasit fara suflare pe terasa blocului din Sectorul 3. Alerta a fost data la numarul de urgența 112 de catre muncitorii care lucrau in zona și trebuiau sa anvelopeze blocul.La fața locului s-a deplasat un echipaj…