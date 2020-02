Cei doi muncitori din Sri Lanka, angajati la brutaria din Ditrau, vor fi mutati intr-o alta etapa a procesului de productie a painii, anuntul fiind facut sambata la dezbaterea organizata la Casa de Cultura, in care s-au discutat nemultumirile localnicilor generate de venirea acestora in comuna.



Patronii fabricii de paine din Ditrau, cea mai mare din bazinul Gheorgheni, nu au participat la dezbateri chiar daca prezenta lor a fost solicitata insistent de cei prezenti, dar au trimis comunitatii o scrisoare, in care, printre altele, si-au cerut scuze pentru ca nu i-au anuntat din timp…