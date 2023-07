Stiri pe aceeasi tema

- In imaginile devenite virale, se vede cum barbatul coboara din autoturismul de lux și fara sa stea prea mult pe ganduri indeasa peria și galeata in mașina pe scaumul din dreapta. Apoi pleaca ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat.Postarea a starnit o serie de reacții in mediul online și multi dintre cei…

- O femeie din comuna bihoreana Oșorhei a fost diagnosticata cu așa numita febra Q, in urma transmiterii unei bacterii de origine animala, anunța Bihoreanul. „Este vorba despre o pacienta in varsta de 51 de ani, care a avut simptome respiratorii asemanatoare gripei și pneumoniei. S-a prezentat la ambulatoriul…

- Ramașițe umane au fost descoperite de turiști in zona Muntelui Antonio din California, aproape de locul unde a disparut actorul britanic Julian Sands, in urma cu cinci luni, potrivit autoritaților locale.

- Atletul american Jim Hines, primul om care a alergat 100 de metri in mai puțin de 10 secunde, a murit la varsta de 76 de ani, transmite BBC. El a doborat recordul in 1968, cand a inregistrat un timp de 9,9 secunde, cronometrat manual, la Campionatele SUA. Hines și-a doborat apoi propriul record la scurt…

- Studenta de Litere Maria Constantin Gheorghiu era disparuta de pe data de 9 mai, iar a doua zi parintii ei au reclamat faptul la Politie. Jurnalistii ZdI au aflat detalii exclusive despre traseul fetei. Chiar in acea zi, fata ajunsese in Bucuresti, unde si-a vandut telefonul si laptopul, apoi in zilele…

- Femeia in varsta de 34 de ani a nascut prin cezariana acasa, asistata de soț și de soacra acesteia. Starea femeii s-a agravat in timpul intervenției, așa ca aceștia au sunat la salvare, potrivit știrile știrileprotv.ro.Intervenția a fost realizata cu ustensile cumparate de pe Internet, iar medicii ajunși…

- Consiliul National al Audiovizualului va analiza, marți, emisiunile postului Romania TV din 19 si 20 aprilie in care au fost facute referiri la ziarista Iulia Marin si, in general, la persoanele cu probleme de sanatate mintala. „Referirile facute in doua emisiuni difuzate de postul Romania TV la ziarista…